Weathering With You e Your Name tornano a dominare il box office giapponese, i numeri

Buone, anzi ottime notizie per Makoto Shinkai e il suo team, visto che a quante pare le sue due opere più redditizie, Your Name e Weathering With You, sarebbero recentemente tornate a dominare il botteghino giapponese, registrando introiti per più di un miliardo di yen tra spettatori paganti e vendita delle nuove edizioni home video.

I due lungometraggi sono recentemente tornati al cinema a causa dei disagi provocati dalla pandemia Coronavirus, che a quanto pare avrebbe obbligato i piani alti a posticipare la distribuzione di decine di nuovi film. Il primo posto al botteghino è attualmente occupato da Shinrei Kissa Extra no Himitsu: The Real Exorcist, uno dei due nuovi film proiettati nel mese di maggio, mentre Weathering With You e Your Name si sono rispettivamente piazzati al secondo e all'ottavo posto.

Weathering With You è ora il settimo film giapponese più redditizio in patria, alle spalle di La città incantata, Your Name, Il castello errante di Howl, Principessa Mononoke, Bayside Shakedown 2 e Ponyo. La pellicola è anche nella Top 5 dei film anime più redditizi della storia (considerando gli incassi globali). Inoltre, pochi giorni fa è stato rivelato che l'edizione home video del film ha piazzato ben 138.357 copie, di cui 59.136 standard, 40.364 Collector's e 38.857 DVD, per un totale superiore a 4.5 milioni di euro.

Your Name rimane saldamente al primo posto nella classifica degli anime più redditizi della storia con un totale superiore a 360 milioni di dollari (323 milioni di euro), nonché prodotto animato di maggiore successo in Giappone dopo La città incantata.

