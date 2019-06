Il web ironizza sulla dicitura 'Netflix Original' di Neon Genesis Evangelion

Gli errori possono capitare a tutti, questo lo sappiamo molto bene, ma quando di mezzo vi è una società che ha oramai raggiunto ogni angolo del globo e una produzione anime rivelatasi capace di stregare milioni di spettatori... beh, a quel punto basta davvero poco per scatenare un putiferio.

Quanto accaduto con Neon Genesis Evangelion, opera sceneggiata e diretta da Hideaki Anno, ne rappresenta un esempio lampante. L'anime è infatti recentemente giunto su Netflix, la famosa piattaforma incentrata sullo streaming che conta milioni e milioni di fedeli abbonati, un'arrivo che ha fatto la gioia di moltissimi spettatori desiderosi di poter rivivere le gesta Rei, Yui e Asuka.

A pochi minuti dalla pubblicazione dell'opera, però, in molti si sono immediatamente accorti che la serie era stata inserita all'interno della sezione "Original" del catalogo - comprendente tutte le produzione realizzate direttamente da Netflix e, conseguentemente, rappresentanti delle vere e proprie esclusive -, un errore prontamente corretto che però non è bastato per frenare l'ilarità del web, una vera e propria valanga di commenti,post e tweet di cui potete avere un assaggio cliccando sulla fonte della nostra news.

Neon Genesis Evangelion è una serie anime di 26 episodi del 1995 sceneggiata e diretta da Hideaki Anno con il contributo dello studio Gainax. L'opera si è rivelata capace di conquistare critica e pubblico ottenendo inoltre numerosi premi e riconoscimenti che hanno contribuita a renderla una delle serie anime più acclamate e influenti di tutti i tempi. La serie fu trasmessa per la prima volta in Giappone su TV Tokyo a partire dal 4 ottobre 1995 per poi concludersi il 27 marzo dell'anno successivo. L'adattamento italiano venne distribuito dalla Dynamic Italia per poi essere successivamente trasmesso su MTV.

La storia, ambientata nella futuristica città di Neo Tokyo-3 a distanza di quindici anni da una catastrofe planetaria nota come Second Impact, è incentrata sulle vicende di Shinji Ikari, un ragazzo reclutato dall'agenzia speciale Nerv per pilotare un enorme mecha noto come Eva che possa permettergli di combattere, assieme ad altri piloti, contro dei misteriosi esseri chiamati Angeli.