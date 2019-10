Il web mette a confronto anime e light novel di Sword Art Online: Alicization

Come probabilmente saprete, la prima puntata di Sword Art Online: Alicization - War of Underworld, il nuovo arco narrativo dell'anime tratto dalla light novel di Reki Kawahara, è ora finalmente disponibile a tutti gli interessati dell'opera anche su VVVVID.

Com'era facilmente prevedibile, l'episodio ha saputo far parlare molto di sé, con il pubblico che si è a dir poco infiammato sul web esprimendosi su tutti i social più conosciuti con opinioni sulla puntata in sé e sulle teorie di ciò che vedremo in futuro. Tra i tanti, qualche curioso si è pure domandato quali potessero essere le differenze presenti tra i disegni realizzati per la light novel e per l'opera animata. In particolare, su Twitter sono state presentate alcune comparazioni - visionabili a fondo news - che mettono in mostra l'ottimo lavoro fatto dal team che ha lavorato alla serie anime.

Nel corso di queste ultime ore, inoltre, il profilo Twitter WKT ha mostrato a tutti i fan della serie le varie cover art ufficiali delle edizioni home video di quest'ultima stagioni, le quali saranno rese disponibili sia per le versioni DVD che per quelle Blu-ray. Nel caso in cui foste interessati, sulle pagine di Eveyeye è disponibile la nostra anteprima dedicata a Sword Art Online: Alicization - War of Underworld.