I webtoon coreani e la loro crescita: batteranno i manga in futuro? I dati

Da decenni siamo abituati a un binomio molto semplice: a occidente c'è la predominanza dei comics, i fumetti di matrice americana che rispondono principalmente ai colossi Marvel e DC Comics. Dall'altra parte del mondo, a oriente, hanno sempre vinto i manga, prodotti nipponici che hanno poi colonizzato il mondo, in particolare negli ultimi anni.

Shueisha, Kodansha, Shogakukan, Hakusensha e altre sono case editrici giapponesi che da anni sfornano lavori di ogni genere, alcuni semplici riempitivi per le loro riviste e altri che invece si ritagliano uno spazio a livello internazionale. ONE PIECE, Naruto, Dragon Ball, Berserk, Fairy Tail, Detective Conan e altre serie sono conosciute in tutto il mondo, e ciò rende i manga ormai predominanti. Non a caso, Shueisha e Kodansha sono le due case editrici con più introiti in tutto il mondo. Eppure questo dominio non è più così scontato.

Negli ultimi tempi, stanno facendo sentire il loro peso anche i webcomic, conosciuti anche come webtoon, i fumetti a scorrimento verticale di matrice sudcoreana. È ormai più di un decennio che case come Kakao e Naver, con i loro portali, si stanno espandendo e stanno producendo sempre più contenuti che poi sono arrivati a essere fruiti anche dal pubblico occidentale. Secondo un report di Europe Comics, c'è una netta crescita dell'industria. Come detto, Shueisha e Kodansha guidano la top 10, ma dietro di loro non ci sono i colossi americani, bensì Kakao e Naver. I due, quinti e sesti in lista, superano Marvel e DC Comics, piazzatisi più in basso.

Questo va di pari passo con la crescita del mondo pop sudcoreano che tra K-Pop, K-Drama e adesso anche i webtoon, sta davvero invadendo l'occidente in più modi. La crescita rimane costante e l'arrivo di anime di questi prodotti - Tower of God, Solo Leveling, The God of High School per dirne solo alcuni - sta portando sempre più denaro in questa visione diversa del fumetto. Se quindi i fumetti americani sono già stati superati, ora nel mirino i coreani hanno i loro vicini giapponesi. Va detto, però, che in Giappone l'industria del fumetto è un vero e proprio colosso, quindi non sarà facile raggiungere gli stessi livelli.

Osservando poi i risultati del franchise di Dragon Ball, è indubbio che il dominio dei manga e degli anime nipponici resisterà ancora per diverso tempo.