Webtoon elimina il popolare manhwa Get Schooled dopo le accuse di razzismo!

Sembra che uno dei titoli emergenti della Corea del Sud su Webtoon sia nei guai. Get Schooled è stato sospeso in Corea del Sud dopo che la filiale americana di Webtoon ha annunciato che avrebbe interrotto la serie. L'annuncio arriva dopo che Get Schooled ha pubblicato un nuovo capitolo contenente materiale razzista offensivo.

"Il contenuto razzista è stato rimosso dalla nostra piattaforma. La serie è stata cancellata e non tornerà negli Stati Uniti. È stata inoltre sospesa a tempo indeterminato dalla piattaforma coreana, mentre conduciamo una revisione interna", ha condiviso Webtoon sui social media dopo aver indagato su Get Schooled.

In un commento separato, Webtoon ha continuato sottolineando che il materiale del fumetto non riflette in alcun modo i suoi valori. "Il contenuto rappresentato in questo episodio non è in linea con i valori di WEBTOON e non è assolutamente qualcosa che sosteniamo. Non avrebbe dovuto essere pubblicato e ci scusiamo con chiunque lo abbia incontrato o per il danno che ha causato all'incredibile comunità di WEBTOON."

Per coloro che non conoscono l'attuale situazione, ecco cos'è successo: Get Schooled ha scatenato l'ira dei fan dopo che il suo nuovo capitolo presentava una scena sconvolgente e che vedeva coinvolto un insegnante nero che interagiva con il protagonista di Get Schooled.

Il protagonista, che si considera un coreano puro, ha un accesa discussione con l'insegnante di colore che lo porta ad insultarlo.

Il capitolo è stato rapidamente stroncato per la sua rappresentazione offensiva di POC, e ora Naver Webtoon in Corea del Sud sta indagando. Al momento, il webcomic è sospeso a tempo indeterminato e il suo controverso nuovo capitolo è stato cancellato.

Come puoi immaginare, Get Schooled si è sicuramente trovato nei guai e per il momento il suo destino è incerto in Corea del Sud. Prima di questa controversia, il webcomic era considerato un titolo molto popolare all'estero ed è stato pubblicato in diversi paesi sin dal suo lancio nel 2020.