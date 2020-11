Webtoon lancia i Webtoon Studios: in arrivo nuovi anime come Tower of God?

Produzioni televisive come Tower of God hanno finalmente acceso i riflettori anche sull'ambizioso e prosperoso mercato coreano, ricco di progetti interessanti ed estremamente popolari. La casa editrice Webtoon ha dunque deciso di intromettersi a gamba tesa nell'industria e aprire i battenti dei Webtoon Studios.

Dopo il successo di Tower of God, nato anche grazie alla collaborazione con Crunchyroll, di Noblesse e di The God of High School, la casa editrice Webtoon ha annunciato il suo ramo di produzione legato all'intrattenimento televisivo, cinematografico e sulla gestione delle licenze e del marketing. A commentare il grande passo in avanti è stato chiamato nientedimeno che il CEO dell'azienda, Ken Kim, che ha aggiunto:

"La giornata di oggi segna un grande passo per WEBTOON. I webcomics sono diventati un fenomeno culturale negli ultimi quindici anni, soprattutto nelle giovani generazioni. Questo è un passo importante nella costruzione di un ponte più grande tre le opere dei nostri creatori di WEBTOON verso il cinema, la televisione e tanto altro."

Anche Taylor Grant, un altro dei massimi dirigenti della compagnia, ha voluto dedicare qualche parola al grande traguardo:

"WEBTOON ha collaborato con aziende come The Jim Henson Company e Crunchyroll. Oggi, la piattaforma ha rivelato di aver esteso la loro partnership con Vertigo Entertainment (IT, The Lego - Il film) e si unirà alla società Samuel Ha, Bound Entertainment (Snowpiercer, Okja) e Rooster Teeth Studios, che faranno rispettivamente da studio di animazione e da co-produttori di una serie d'azione a tema soprannaturale. [...] WEBTOON Studios rappresenta un'importante fase successiva nella nostra evoluzione come vera azienda multipiattaforma. Questo è un coraggioso investimento da parte di WEBTOON che dimostra quanto crediamo nella nostra straordinaria comunità di creatori di webcomic e nei nostri partner. Con molteplici accordi attualmente in corso con importanti studi, prodotti e società di produzione, avremo molte altre interessanti novità da condividere nei prossimi mesi."

E voi, invece, quali titoli attualmente su Webtoon vorreste vedere in chiave animata? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.