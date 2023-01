Webtoon: un report condotto in Corea fa luce sulle pessime condizioni degli autori

I Webtoon sono ormai diventati una categoria all’interno del vasto panorama del fumetto, affermandosi in particolar modo in Corea del Sud. Per quanto possano sembrare una forma d’arte minore rispetto ai manga, manhwa o ai comics, dietro alla realizzazione dei webtoon c’è impegno e sacrificio spesso poco pagati, come emerso da un report.

Il 5 gennaio 2023 l’Agenzia per la Sicurezza Occupazionale e della Salute della Corea ha infatti pubblicato un sondaggio che ha coinvolto 320 artisti di webtoon, rivelando dei risultati piuttosto preoccupanti. A causa della mole di lavoro insostenibile per un’unica persona, gli autori di questi fumetti digitali si ritrovano a soffrire di depressione, ansia, e insonnia. Tutti fattori che nel lungo periodo portano ad un abbassamento delle difese immunitarie e quindi ad un peggioramento della salute.

Entrando più nel dettaglio, dal sondaggio emerge che il 28.7% di creatori di webtoon ha sofferto di depressione, un dato preoccupante se paragonato al 7.7% riferito all’intera nazione. Inoltre, sebbene gli autori reagiscano in maniera diversa alle opinioni dei lettori, di fronte a commenti negativi questi possono riscontrare disturbi del sonno e ansia. A contribuire al peggioramento della condizione salutare degli autori è la posizione che assumono per troppe ore al giorno, che potrebbe portare anche a dei disturbi muscolari.

Un dato molto più preoccupante è relativo alla percentuale di chi, tra gli autori coinvolti, ha pensato al suicidio. Il risultato è 17.3%, superiore al 10.7% nazionale. Impegno e dedizione che vengono ripagati minimo con 500000 won, circa 370 euro al cambio attuale, e massimo con 1 milione di won, cifre inadeguate per chi, mediamente, lavora 10 ore e mezza al giorno per 6 giorni. Per reagire in qualche modo a queste pessime condizioni lavorative, sono nate diverse associazioni, come la Webtoon Writers Union, il cui segretario generale, Ha Shin-ah, ha dichiarato: “è importante garantire istituzionalmente agli artisti il diritto al riposo e a condurre una vita salutare”.

Aspettiamo il vostro parere a riguardo nella sezione riservata ai commenti. Per finire, ricordiamo che il 2022 ha visto un’enorme perdita nel settore dei webtoon, con la morte di Seong-Rak Jang, o DUBU, disegnatore del celebre Solo Leveling, e vi lasciamo all’ultima illustrazione dell’anime in arrivo nel corso del 2023.