Webtoon scatenata: annunciate produzioni televisive di Ominscent Reader e tanti altri

Proprio come avevano promessi i massimi dirigenti di Webtoon, la nuova sezione della società fondata qualche mese fa, i Webtoon Studios, hanno già iniziato a lavorare ai primi progetti televisivi legati ai titoli dell'immenso parco opere del portale.

Negli ultimi anni il catalogo di Webtoon si è arricchito di numerosi titoli, alcuni dei quali che vi abbiamo persino consigliato in uno speciale all'insegna del fantasy. Lo scorso ottobre i dirigenti della compagnia avevano promesso nuove serie televisive dopo Tower of God e The God of High Scholl, tuttavia da allora nessuna novità era più emersa a riguardo. Almeno fino ad oggi.

Attraverso un comunicato diramato sui propri social media, Webtoon ha confermato che alcuni titoli del catalogo saranno adattati presto in film, serie tv e serie animate. Le opere in questione sono:

Omniscent Reader di sing N song;

di sing N song; Yumi's Cell di Donggeon Lee;

di Donggeon Lee; Nano List di Songah Min;

di Songah Min; Your Letter di Hyeon A Cho;

di Hyeon A Cho; The Remarried Empress di Alphatart;

Alcuni di questi titoli sono tra i più popolari e ben quotati dell'intero portale, sintomo che la società ha intenzione di fare le cose in grande per questo 2021. Non sappiamo quali di queste opere riceveranno la versione animata ma vi terremo aggiornati in attesa di ulteriori novità. E voi, invece, cosa ne pensate di questi annunci? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.