Weekly Shonen Jump: 3 nuove serie e il ritorno di un autore che già promette faville

Torna il momento del rinnovamento di Weekly Shonen Jump, alla ricerca di nuove serie di successo. Conclusa la Gold Future Cup con i nuovi esordienti che si sfideranno nei prossimi mesi per un posto in rivista, i primi leak confermano l'arrivo di tre nuove serie su Weekly Shonen Jump.

La prima serie a fare il suo debutto sulla rivista di manga più famosa al mondo sarà Ayashimon, nuovo progetto di Yuji Kaku. L'autore è famoso per Jigokuraku - Hell's Paradise, conclusosi a gennaio in Giappone e che sarà adattato anche in anime. Assistente di Tatsuki Fujimoto, autore di Chainsaw Man, ha avuto una carriera simile dato che ha pubblicato dapprima un buon successo su Shonen Jump+ e poi si è trasferito sulla rivista cartacea principale. L'arrivo è previsto per domenica 14 novembre 2021 sulla rivista e verosimilmente anche su MangaPlus in inglese e altre lingue.

La seconda nuova serie esordirà la settimana successiva, il 21 novembre 2021. Sarà Mamore! Shugomaru, manga di Ihara Daiki. L'autore è già famoso per aver pubblicato Koisuru One Piece, uno degli spin-off comici tratti dall'opera di Eiichiro Oda e per questo, nonostante l'assenza di anteprime, è presumibile un manga comico.

Infine, a chiudere quest'ultimo giro di serializzazioni del 2021 su Weekly Shonen Jump, ritorna Gen Osuka con il manga Dorondororon. Questa è la serializzazione di un oneshot già pubblicato mesi addietro e che coinvolge gli spiriti, preannunciando quindi un manga a base di esorcismi. L'autore Gen Osuka è al suo secondo debutto su Weekly Shonen Jump, dopo la sfortunata breve serializzazione di Golem Hearts.