Weekly Shonen Jump annuncia l'arrivo di un poster con le eroine dei suoi manga

Le pause di Weekly Shonen Jump metteranno a dura prova i fan dei suoi manga, come nel dicembre di ogni anno. La rivista infatti sarà pubblicata a settimane alterne fino a metà gennaio per consentire ai suoi autori di passare le festività tranquillamente. Ma la redazione non lascerà a bocca asciutta i lettori del Giappone e del resto del mondo.

Sul numero 3 di Weekly Shonen Jump, che sarà pubblicato ufficialmente il prossimo lunedì 16 dicembre, viene anticipato che nell'uscita successiva, denominata #04-05 del 23 dicembre, sarà presente un'illustrazione preparata da Taishi Tsutsui, autore dell'apprezzato We Never Learn.

Il mangaka darà vita a un poster in cui saranno raffigurate tutte le eroine dell'attuale Weekly Shonen Jump. Vedremo quindi Nami, Emma, Nezuko, Uraraka, Noelle e le altre coprotagoniste dei vari manga della rivista rivisitate con lo stile di disegno del mangaka. Non è la prima volta che Weekly Shonen Jump assegna lavori del genere: negli scorsi anni, un poster con tutte le eroine è stato assegnato a coloro che si occupavano di serie con tratti erotici, come Shun Saeki di Food Wars, Tadahiro Miura di Ghost Inn, Mizuki Kawashita di 100% Fragola.

In calce, nel tweet di WSJ_Manga, può essere apprezzata una piccola preview in bianco e nero dalla quale si deduce che molte delle eroine saranno calate nell'universo dei maid café che vanno molto in voga in Giappone. Le ragazze presenti raccoglieranno tutti i manga della rivista, all'ormai anziano ONE PIECE ai più recenti Zipman!! e Agravity Boys.