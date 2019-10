Weekly Shonen Jump annuncia la Jump Festa 2020: nuovi anime in arrivo?

La Shueisha tiene ogni anno, sul finire di dicembre, il proprio evento che evidenzi il parco titoli di cui l'importante azienda dispone. È così che sul palco della Jump Festa vediamo gli ultimi aggiornamenti di anime importanti come ONE PIECE, ma anche annunci ufficiali per gli anime come quello di Black Clover e altri titoli di Weekly Shonen Jump.

L'azienda ha rivelato le date dell'evento che si terrà il prossimo dicembre e che vedrà ancora una volta in prima linea i manga di Weekly Shonen Jump. La Jump Festa 2020 si terrà il 21 e il 22 dicembre, giorni che quindi inevitabilmente saranno ricchi di annunci. Oltre alle date è già stato rivelato che tante serie riceveranno degli eventi speciali sul palco.

La line-up finora annunciata vede ovviamente ONE PIECE, ma anche My Hero Academia, Black Clover e Dr. Stone, che vedranno il loro anime in corso anche in quel periodo. Non mancheranno però anticipazioni sugli anime del futuro, con le stagioni e film di Haikyu!!, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba e The Promised Neverland.

Tuttavia potrebbe esserci spazio anche per l'arrivo di altri titoli. Nel poster divulgato su Weekly Shonen Jump, tra i titoli che hanno il protagonista in bella mostra ci sono anche Blue Flag, Chainsaw Man e Spy x Family. Non sono state date ancora novità su Jujutsu Kaisen e Act-Age, due dei nuovi titoli più di successo e che segneranno il futuro di Weekly Shonen Jump. Nelle prossime settimane, arriveranno però ulteriori informazioni sui manga che parteciperanno all'evento.