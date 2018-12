Weekly Shonen Jump annuncia un nuovo concorso per giovani mangaka

Diventare mangaka raggiungendo il successo non è mai semplice, ancora meno è farlo su Weekly Shonen Jump, la rivista giapponese per manga più famosa del mondo ma anche quella più spietata quando si tratta di cancellare serie che non riscuotono successo. Però, per incentivare i nuovi autori, Shueisha ha deciso di bandire un nuovo concorso.

Settimana per settimana, gli autori devono combattere con i lettori, mostrando contenuti sempre interessanti, pena la fine della propria serie, ma ora sarà più facile per gli autori più giovani esordire nel difficile mondo fumettistico del Sol Levante. "U23 Jump WEB Manga Award" è un nuovo progetto di Weekly Shonen Jump che sarà dedicato ai mangaka con meno di 24 anni, i quali verranno pubblicati sul sito dedicato rookie.shonenjump.com e saranno giudicati dai giovani editor della rivista principale.

I premi che Shueisha distribuirà saranno 23, e ogni aspirante mangaka può sottoporre fino a tre serie, compresi doujinshi originali presentati al Comiket, sempre se non siano già stati pubblicati da altre riviste o per altre case editrici. La scadenza del concorso è il 31 marzo 2019. Il premio per il primo posto è di un milione di yen, oltre alla possibilità di vedere il proprio lavoro pubblicato su Jump+.

Per l'occasione, due autori molto famosi hanno offerto consigli a chi pensa di inviare il proprio lavoro. Kyosuke Usuta, mangaka di Sexy Commando Gaiden e Pyu to Fuku! Jaguar, ha suggerito ai nuovi artisti di continuare con determinazione e fiducia, nonostante al momento sia difficile far notare i propri manga a causa della distesa di lavori che circolano su internet. Kentaro Yabuki, autore di Black Cat e To Love Ru, ha indirizzato i giovani creatori nel pensare a una buona storia che possa intrattenere i lettori.