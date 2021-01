Shonen Jump+: Annuncia Red List Zetsumetsu Shinkaron, manga di Katsutoshi Murase

Abbiamo scoperto quali saranno i prossimi big di Weekly Shonen Jump, nel frattempo scopriamo al trama di una nuova opera di Katsutoshi Murase che sarà disponibile nella versione digitale della celebre rivista di manga.

A partire dal prossimo 27 gennaio infatti, farà il suo debutto su Shonen Jump+ il primo capitolo della serie intitolata "Red List: Zetsumetsu Shinkaron". In calce alla notizia potete trovare l'immagine con cui è stato annunciato il manga ispirato al libro omonimo scritto da Tadashi Anjo. La storia si concentrerà su una misteriosa malattia che infetta gli abitanti di Tokyo e sarà incentrata sulle vicende di Koki, parte dello staff del ministero della salute, e di uno specialista di malattie infettive. I due saranno incaricati di scoprire quale evento ha dato il via all'epidemia, oltre ad indagare su una serie di omicidi. Una delle ultime opere di Katsutoshi Murase è "Arata Primal: The New Primitive", serie che è stata pubblicata da febbraio a novembre del 2019 e che è disponibile anche nel servizio digitale Manga Plus.

Non resta che aspettare per scoprire come sarà accolta questo nuovo manga, nel frattempo vi segnaliamo la line up del 2021 di Weekly Shonen Jump, mentre si parla già di un nuovo manga di successo che sarà pubblicato dalla rivista.