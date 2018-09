Weekly Shonen Jump annuncia il ritorno di Hunter x Hunter, previsto per fine settembre

Grandi notizie per i fan di Hunter x Hunter! L’ultimo numero della rivista nipponica Weekly Shonen Jump, che da tanti anni ospita ormai il manga di Yoshihiro Togashi, ha recentemente annunciato che la serializzazione del fumetto ripartirà il prossimo 22 settembre. Tutti i dettagli dopo il salto!

L’ultimo anno è stato un vero e proprio dramma per i lettori di Hunter x Hunter. Il fumetto, se ricordate, è andato in pausa lo scorso settembre, quando Togashi annunciò che sarebbe tornato a lavorarvi entro la fine del 2017. La serializzazione del manga, tuttavia, ripartì solo il 29 gennaio, per poi interrompersi nuovamente il 9 aprile successivo.



A partire da fine settembre, i lettori potranno finalmente “riabbracciare” Gon Freecss e gli altri protagonisti dell’opera, ma il (più che legittimo) dubbio che la serie possa interrompersi da un momento all’altro permane.

Scritto e disegnato da Yoshihiro Togashi, già autore di Yu degli Spettri, il manga di Hunter x Hunter è serializzato su Weekly Shonen Jump dal lontano marzo 1998. A distanza di vent’anni dal suo esordio, il fumetto si compone attualmente di 35 tankobon soltanto, a causa dell’irregolarità che purtroppo caratterizza la serializzazione dell’opera. In Italia Hunter x Hunter è pubblicato da Planet Manga (Panini Comics), che finora ha proposto ai suoi lettori i primi 34 volumetti della serie.