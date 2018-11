Weekly Shonen Jump annuncia le serie che continueranno nel 2019

Andiamo a scoprire quali sono le serie, tra quelle che hanno debuttato quest'anno, che ce l'hanno fatta e vedranno continuare il loro cammino sulle pagine dello Weekly Shonen Jump nel corso del 2019, così come coloro che non hanno sfondato, e hanno dovuto cessare la pubblicazione.

Nelle scorse ore sono state ufficializzate le serie che, tra quelle che hanno debuttato nel corso del 2018, continueranno la loro pubblicazione sullo Weekly Shonen Jump di Shūeisha. Ricordiamo che nell'ultimo anno solare hanno esordito su tale rivista ben dieci nuove pubblicazioni, e ci viene comunicato che solo quattro di loro continueranno nel corso del 2019. Le altre del resto si sono concluse a poche settimane dal loro inizio, a causa dello scarso interesse riscosso tra i fan.

Ecco quindi l'elenco di quei titoli che non sono riusciti a mantenere un buon successo di pubblico e critica:

Bozebeats

Noah's Notes

Ziga

Momiji no kisetsu

Kimi wo Shinryaku Seyo!

Sougou Jikan Jigyougai-sha Daiyou Torishimariyaku Shachou Senzoku Hisho Tanaka Seiji

Alice to Taiyou

Nell'elenco dei quattro che invece sono stati apprezzati e continueranno nel prossimo anno compaiono:

Act-age

Jujutsu Kaisen

Shishunki Renaissance! David-kun

Jimoto ga Japan

Ovviamente ci sono anche delle pubblicazioni che, pur iniziando nel 2017, non sono riuscite a sfondare definitivamente, o si sono concluse naturalmente, quindi termineranno o sono già passate agli archivi. Ecco di quali serie si tratta:

Gintama (che continuerà su Jump GIGA)

(che continuerà su Jump GIGA) Saiki Kusuo no Sainan (che è proseguita sulla medesimo rivista della precedente)

(che è proseguita sulla medesimo rivista della precedente) Spring Weaponn Number One

Robot x Laserbeam

Shoodan!

Cross Account

Tomatopyoo no Lycopene

Full Drive

Golem Hearts

Un'altra serie invece, a lungo in pausa, si concluderà con l'ultimo numero di quest'anno della rivista, e continuerà la sua avventura su Jump SQ; si tratta di World Trigger di Daisuke Ashihara.

Cosa ne pensate? Seguite o seguivate qualcuna di queste serie apparse nell'ultimo anno sullo Weekly Shonen Jump?

Weekly Shōnen Jump, conosciuta anche semplicemente come Shōnen Jump, è una delle più longeve testate settimanali di manga pubblicate in Giappone da Shūeisha, con una tiratura di oltre 3 milioni di copie. Sulle sue pagine arrivano alcune delle serie più famose di sempre (ONE PIECE, My Hero Academia, Boruto: Naruto Next Generations).