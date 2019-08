Weekly Shonen Jump: arriva l'esordio di due nuove serie e due nuovi oneshot

La rivista Weekly Shonen Jump è sempre in forte fermento, terminando serie ogni trimestre e lanciandone di nuove di autori più o meno famosi. Dopo lo scorso giro di serializzazioni che ha portato in dote al catalogo Shueisha la serie di Kishimoto Samurai 8: La storia di Hachimaru, stanno per arrivare altri due mangaka con le loro rispettive novità.

Ma andiamo con ordine. La rivista Weekly Shonen Jump, dopo aver pubblicato il capitolo autoconclusivo F-Ken dell'autore di Assassination Classroom, continua la sua scia di oneshot, pubblicando nel numero 38 Ultramarine Battle scritto e illustrato da Furuta Seiran, di cui potete vedere in calce la pagina a colori.

Nel numero 39 invece, in arrivo la prossima settimana, avremo la prima di due nuove serie e un altro capitolo autoconclusivo. Torna su Weekly Shonen Jump il mangaka Hitsuji Gondaira, già pubblicato in passato con Genjuui Toteku e Poro no Ryugakuki, con la serie Yozakura-san Chi no Daisakusen di cui potete vedere l'anteprima nell'immagine in calce a destra. I due protagonisti sembrano essere una sorta di assassini che potrebbero portare avanti missioni in coppia.

Nello stesso numero arriva anche Bone Collection, capitolo autoconclusivo di Jun Kirarazaka mostrato nell'anteprima in basso a sinistra della prima pagina, dove il ragazzo dai capelli chiari fa entrare la sua mano nel petto della ragazza al suo fianco per estrarne verosimilmente delle ossa.

La settimana successiva arriva il numero 40 di Weekly Shonen Jump e con esso Mitama Secu-rei-ty, nuova serie di Tsurun Hatomume che già in passato ha pubblicato un manga di 4 volumi su Shonen Jump+ intitolato Mukidashi no Hakuchou. Potete visionare l'anteprima di questa nuova serie in basso a sinistra della seconda pagina, la quale sembra di stampo piuttosto comico. La rivista di Shueisha va quindi a rimpiazzare alcune conclusioni avvenute negli ultimi mesi come Hinomaru Zumo, Food Wars: Shokugeki no Soma e l'ultima Saigo no Saiyuuki, in attesa dell'autore misterioso che tornerà sulla rivista il prossimo autunno.