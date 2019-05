Weekly Shonen Jump: arriva un nuovo video per promuovere ONE PIECE e le altre serie

La rivista Weekly Shonen Jump negli ultimi anni ha dovuto affrontare numerosissimi cambiamenti, dovuti principalmente al fatto della larga diffusione di internet e la perdita di alcune serie di bandiera nel giro di breve tempo, come Naruto, Bleach, Gintama e Kochikame. Pertanto, i redattori della rivista hanno deciso di pubblicizzare le sue serie.

Stavolta però, invece di concentrarsi esclusivamente sui nuovi arrivati, come il recentissimo Futari no Taisei, Weekly Shonen Jump ha pubblicato un video sulla sua pagina Youtube dove mette in mostra tutte le serie attualmente in corso di pubblicazione e che hanno riscontrato abbastanza popolarità da continuare nel prossimo anno.

Il video che potete vedere in alto non poteva esimersi naturalmente dal partire con i big della rivista, ovvero il trio ONE PIECE, My Hero Academia e Haikyu!!, accompagnati dagli altri manga di successo come The Promised Neverland, Black Clover, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba e Jujutsu Kaisen. Da notare come nel video siano assenti Food Wars: Shokugeki no Souma, per molti vicinissimo alla conclusione dopo 5 anni di serializzazione, e le nuove serie del 2019 ad eccezione di Samurai 8: La storia di Hachimaru che, nei piani di Weekly Shonen Jump, continuerà per molto tempo.

La rivista vedrà l'aggiunta di due nuove serie nelle prossime settimane: Beast Children e Tokyo Shinobi Squad, che sostituiranno altrettanti manga attualmente serializzati e di scarso successo. Intanto, la rivista di casa Shueisha sta continuando la sua promozione dell'evento speciale che l'ha vista fare fronte comune con Weekly Shonen Magazine, rivista di punta di Kodansha e rivale da decine d'anni di Weekly Shonen Jump.