Su Weekly Shonen Jump sta per arrivare un annuncio su Bleach

Continuano a girare voci su Bleach. Le recenti dichiarazioni ed eventi programmati per il franchise creato da Tite Kubo diversi anni fa rendono l'arrivo di eventuali progetti sempre più insistenti. Qual è il progetto di Tite Kubo e quale sarà il futuro di Bleach? Ai fan non resta che attendere qualche altro giorno per scoprirlo.

Oltre la live stream programmata per il prossimo 21 marzo, data che avrebbe coinciso con la rivelazione durante il panel organizzato all'AnimeJapan 2020, Weekly Shonen Jump ha comunicato sul numero 16 della rivista che i lettori dovranno attendersi un annuncio su Bleach nel numero 17.

Il numero in questione sarà pubblicato lunedì 23 marzo, ovvero due giorni dopo la trasmissione streaming che presenterà il futuro del franchise di Bleach. È possibile che ciò che leggeremo su Weekly Shonen Jump non sarà altro che una conferma delle notizie che saranno date durante l'evento in video, oppure per l'occasione la redazione ha deciso di separare le cose e preparare due eventi divisi tra anime e manga. Cosa pensate succederà? Non perdetevi il nostro speciale sul ritorno di Bleach.

Bleach è un manga scritto e disegnato da Tite Kubo. Dopo la breve avventura di Zombie Powder del 1999, il sensei tornò a scrivere su Weekly Shonen Jump nel 2001 portando uno dei manga più influenti di sempre. L'opera ottenne un successo clamoroso e fu adattata in un lunghissimo anime. Bleach si è poi concluso nel 2016 con poco più di 700 capitoli e 74 tankobon.