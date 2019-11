Weekly Shonen Jump: sta per arrivare l'app di manga definitiva?

Il fronte digitale si sta allargando e conquista sempre più ampie fette di mercato. Per questo i grandi publisher, che siano americani o giapponesi, non possono stare a guardare. Dopo aver lanciato alcuni anni fa l'app Shonen Jump+, Weekly Shonen Jump e la Shueisha hanno debuttato digitalmente anche a livello internazionale con MangaPlus.

Weekly Shonen Jump però non si ferma mai e, nonostante abbia già altre applicazioni dedicate ad altre riviste come Tonari no Young Jump dove viene pubblicato One-Punch Man, avvisa i suoi lettori che a breve sarà rivelata una nuova applicazione. L'annuncio è arrivato quest'oggi tramite la pagina ufficiale Twitter, con un tweet che recita: "Arriva una nuova app! Un'app di Jump dove appariranno tutti!? 3 giorni alla pubblicazione, verso il miglior Jump, prendiamo la distanza per la rincorsa!"

Come potete vedere in calce, il tweet mostra Shoyo Hinata di Haikyu!! mentre si appresta a spiccare il Jump, ovvero il balzo verso questo nuovo futuro. La rivelazione arriverà giovedì 28 o venerdì 29 novembre e i fan non sanno cosa aspettarsi. In molti sperano però che questa sarà l'app di Jump definitiva e vedrà l'inserimento di ogni serie proveniente dalle tante riviste di casa Shueisha: dalle shonen Weekly Shonen Jump e Jump SQ a quelle seinen come Young Jump e Ultra Jump, passando per le meno famose Grand Jump e Jump GIGA.

E ovviamente la domanda coinvolge anche i fan del resto del mondo, l'applicazione arriverà anche in Europa e negli USA?