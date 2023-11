Weekly Shonen Jump: in arrivo due nuove serie, ecco un primo sguardo

Diventata ormai la rivista di riferimento per gli appassionati di shonen, Weekly Shonen Jump di Shueisha è anche tra le più ambite tra i mangaka e nonostante ci siano stati casi di interruzioni e cancellazioni, la maggior parte delle serie presenti sulle sue pagine riescono a raggiungere successo e popolarità. E presto ne avremo due nuove di zecca.

La notizia è arrivata direttamente dalla grande casa editrice e dalla rivista stessa, le quali hanno comunicato che rispettivamente nei numeri 52 del 2023 e 01 del 2024 verranno pubblicati i primi capitoli di due nuovi shonen. Il primo, come potete anche vedere dal post riportato in fondo alla pagina, sarà firmato da Kento Terasaka di Beast Children, spokon dedicato al rugby, che stavolta ha deciso di intraprendere un viaggio sportivo nel Golf con Green Green Greens. Ad ora non sono state rivelate ulteriori informazioni a riguardo, né immagini.

La seconda novità riguarda invece una serie fantasy, Ruirui Senki di Kento Amemiya, autore del one-shot Shikigami pubblicato nel 2022 su Shonen Jump, che sembra avere al centro della narrazione degli specchi e delle proiezioni o delle ombre legate all’essere umano. Per ora, in base a quanto si evince nell’immagine, sembrano essere tre i personaggi centrali, un ragazzo protagonista, la sua “ombra”, e una ragazza che potrebbe essere la mentore o una semplice compagna del ragazzo.

Cosa ne pensate di queste novità che si aggiungeranno presto al catalogo di Shonen Jump, e forse arriveranno anche su MangaPlus?