Su Weekly Shonen Jump è in arrivo un grande manga nel 2021: chi sarà?

Per rimanere sempre al top bisogna avere stimoli sempre nuovi ed è questo che tenta di fare da un cinquantennio Weekly Shonen Jump. Pur essendo una rivista commerciale, è riuscita a portare tra le sue fila manga che hanno fatto la storia e hanno portato una buona dose di innovazione. E sembra che voglia percorrere lo stesso sentiero nel 2021.

Con la fine dell'anno che si avvicina, la rivista Weekly Shonen Jump e la sua redazione si sono lanciati in un'intervista andata in onda in TV. Mentre alcuni dei redattori, in particolare quello di ONE PIECE, si sono lanciati a varie esternazioni sui progetti che seguono, i boss della rivista hanno lanciato un'indiscrezione su ciò che i lettori si troveranno davanti nel 2021.

Hiroyuki Nakano, attuale caporedattore, ha rivelato che arriverà un grande manga su Weekly Shonen Jump nel 2021. Non è dato sapere se questa storia arriverà dalla penna di un autore già conosciuto oppure no, ma a quanto pare ci sarà un nome importante in arrivo, questo insieme a tante altre serie che Nakano reputa molto interessanti.

Insomma, sembra che Weekly Shonen Jump voglia lanciare un 2021 con i fiocchi dopo il finale di diverse serie importanti nel corso degli ultimi mesi.