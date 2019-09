Weekly Shonen Jump: in arrivo Mitama Security, il nuovo manga di Tsurun Hatomune

Dopo il lancio dei due nuovi oneshot pubblicati nelle scorse uscite, Weekly Shonen Jump continua a rinnovarsi cercando di proporre ogni mese qualcosa di nuovo ai propri lettori. Questo settembre sarà il turno di Tsurun Hatomune, che nel numero 40 del settimanale di Shueisha ha avuto l'occasione di presentare il suo Mitama Security: Spirit Busters.

Per l'occasione, al lavoro di Hatomune è stata concessa una doppia pagina a colori e la copertina del numero 40, osservabile in calce all'articolo. Il manga sarà anche distribuito in lingua inglese da Shonen Jump di Viz Media e Manga PLUS di Shueisha.

La trama di Mitama Security: Spirit Busters è stata così riassunta dalla casa editrice: "La studente delle superiori Rena è sempre stata in grado di vedere i fantasmi. Dopo anni di terrore però, la ragazza si è ormai abituata alle presenze, considerate parte della propria vita mondana. Un giorno però, un agente chiamato Mitama fa la sua comparsa, e promette alla giovane che la proteggerà da qualsiasi pericolo".

Mitama Security è il secondo lavoro ufficiale di Hatomune, già conosciuto in Giappone per aver lavorato su Mukidashi no Hakucho, un manga lanciato nel 2018 sul sito web Shonen Jump+ di Shueisha. L'opera si guadagnò poco tempo fa la posizione numero #15 nella categoria "Migliori web manga" redatta dal magazine Da Vinci.

E voi cosa ne pensate? Siete intrigati da questo nuovo lavoro? Fateci sapere la vostra opinione nei commenti. Nel caso in cui non l'abbiate ancora fatto, vi consigliamo inoltre di dare un'occhiata alle novità di ottobre di Weekly Shonen Jump, visto che sembra proprio che all'orizzonte ci siano grandi annunci!