Weekly Shonen Jump, in arrivo il nuovo one shot dell'autore di Kuroko's Basket

Tadatoshi Fujimaki, mangaka noto soprattutto per il suo spokon Kuroko's Basket, sta per tornare a pubblicare su rivista grazie a un nuovo manga one shot. Con la sua opera sulla pallacanestro Fujimaki ha raggiunto un pubblico molto ampio, concludendo la serie nel 2014 con 30 volumi totali.

Lo scorso gennaio uno one shot di Tadatoshi Fujimaki su Weekly Shonen Jump aveva fatto credere molti fan a un ritorno di una serie scritta dall'autore, vedendo il breve manga come un apripista per un nuovo progetto. Purtroppo così non è stato, ma proprio a fine 2021 ecco che Fujimaki esce su rivista con un nuovo one shot, intitolato Kiruaoharu.

Il breve manga verrà pubblicato il 20 dicembre su Weekly Shonen Jump, dove l'autore pubblicò anche Kuroko's Basket. Kiruaoharu conterà 51 pagine, con quella di apertura a colori. La curiosità per questa nuova opera è tanta, considerando anche che gli one shot ultimamente stanno andando molto forte in Giappone.

Dopo l'uscita di Look Back dell'autore di Chainsaw Man Tatsuki Fujimoto il livello dei one shot ha alzato molto l'asticella. Una storia così toccante raccontata in 140 pagine ha stupito molto i lettori giapponesi, e anche tantissimi autori famosi. Ecco perché su Kiruaoharu di Tadatoshi Fujimaki ci sono grandi aspettative: non possiamo che augurargli il meglio per la sua pubblicazione.