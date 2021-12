Weekly Shonen Jump e il calendario invernale: tutte le pause di ONE PIECE e gli altri

Nonostante il sempre minor acquisto di riviste cartacee, Weekly Shonen Jump continua a pubblicare ogni settimana. Il magazine di casa Shueisha, al momento quello più di successo del mercato giapponese e mondiale, con serie come ONE PIECE, My Hero Academia, Jujutsu Kaisen e tante altre, sta però per fare diverse pause.

Ci sono infatti quattro settimane dell'anno - cinque negli ultimi due anni a causa delle Olimpiadi di Tokyo 2020 - in cui Weekly Shonen Jump si prende una pausa completa dalla pubblicazione. Ciò vuol dire che tutte le serie pubblicate sulla rivista non usciranno in nessun modo, neanche su MangaPlus. Il calendario vede, dopo l'uscita dei capitoli lunedì 20 dicembre, una pausa e quindi nessuna uscita il 27 dicembre, con i capitoli che verranno ufficialmente rimandati all'anno nuovo.

La prossima uscita sarà quindi prevista per il 3 gennaio 2022, a cui seguirà una nuova pausa. Non ci saranno quindi nuovamente i capitoli di Weekly Shonen Jump il 10 gennaio, tornando stabilmente ogni settimana a partire dal 17 gennaio 2022. Sarà quindi un mese con poche uscite e molto centellinate per i seguenti manga:

ONE PIECE

My Hero Academia

Black Clover

Jujutsu Kaisen

Dr. Stone

Mission: Yozakura Family

Undead Unluck

Mashle

Ayakashi Triangle

Magu-chan

Me and Roboko

High School Family

Sakamoto Days

The Elusive Samurai

Witch Watch

Blue Box

PPPPPP

Ayashimon

Protect Me! Shugomaru

Doron Dororon

Il processo è simile a quello delle altre riviste settimanali delle altre case editrici, che seguiranno orientativamente lo stesso calendario. La prossima pausa della rivista sarà quella della Golden Week di inizio maggio, e poi quella dell'Obon di agosto.