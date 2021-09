Weekly Shonen Jump cancella una serie, ma è in arrivo subito un nuovo manga

Shueisha ha tante riviste sotto la sua etichetta, ma in nessuna è difficile sopravvivere quanto in Weekly Shonen Jump. Da sempre, la rivista ammiraglia della casa editrice di Dragon Ball e compagnia è sinonimo di successo ma anche di sforzi e duro lavoro, con pochissimi manga che riescono a sopravvivere ogni anno.

Chi ha pochi pareri positivi tra i lettori finisce in fondo alla classifica e se ci resta per troppo tempo viene cancellato. Lì poi Weekly Shonen Jump interverrà proponendo nuove serie per sostituire quelle non popolari. Anche in queste settimane sta accadendo questo fenomeno: Ame no Furu, conosciuto anche come Candy Flurry su MangaPlus, è stato cancellato al capitolo 19. Il manga di Ippon Takegushi e Santa Mitarashi non è riuscito a ingraziarsi il pubblico, mentre Blue Box che cominciò con lui il percorso di serializzazione per ora sta andando a gonfie vele.

Al posto di Ame no Furu sta per arrivare una nuova serie. L'anteprima di Weekly Shonen Jump ha confermato che venerdì 17 settembre farà il suo esordio la serie PPPPPP di Maporo 3-Go. L'autore aveva già pubblicato a inizio anno il oneshot Dandandandan, una storia incentrata sulla musica, e considerati i personaggi e il tema, è possibile che si tratti di una riproposizione di quel racconto ma con il titolo cambiato per evitare di sollevare problemi con un altro manga di successo di Shueisha, Dandadan. PPPPPP si concentrerà su sette bambini, figli del geniale pianista Gakuon Otogami.

Una serie quindi atipica per la rivista che ha ospitato pochi manga a tema musicale. Vedremo tra qualche mese se riuscirà a sopravvivere alla spietata concorrenza, diventando uno dei manga che sosterranno il futuro di Weekly Shonen Jump.