Weekly Shonen Jump, ecco quanti capitoli hanno impiegato le serie per ricevere un anime

Alcuni dei più grandi franchise del mondo dei manga sono stati introdotti dalla storica rivista Weekly Shonen Jump dell'editor Shueisha. Nuove serie esordiscono di continuo sul settimanale, che è sempre a caccia di nuovi capolavori e nuovi geniali autori. La prossima serie di Weekly Shonen Jump vede al centro della storia un grosso mistero.

Mistero che, ovviamente, non vediamo l'ora di scoprire. Ma oltre alle novità, è doveroso citare anche le più grandi opere manga pubblicate su Weekly Shonen Jump: Dragon Ball, One Piece, Demon Slayer e My Hero Academia sono solo alcune delle serie che hanno fatto le fortune di Shueisha, in Giappone come nel mondo.

Una grossa spinta al manga viene data dall'anime di una serie, che permette di far conoscere l'opera a un pubblico più vasto. Vi siete mai chiesti quanti capitoli servano a un'opera per ricevere un adattamento anime? Beh, l'utente di Twitter @Cer_clover l'ha fatto, per poi pubblicare una lista con le principali serie di Weekly Shonen Jump e quanti capitoli hanno impiegato per essere notate da uno studio d'animazione.

Come possiamo vedere dal tweet in calce alla notizia, la serie che ha impiegato meno capitoli per ricevere un adattamento anime è My Hero Academia, con l'annuncio del cartone animato arrivato in contemporanea alla pubblicazione del capitolo 65. Nella lista troviamo poi Haikyuu (80 capitoli), Dr. Stone (83 capitoli), Jujutsu Kaisen (85 capitoli), The Promised Neverland (88 capitoli), Black Clover (89 capitoli), Chainsaw Man (97 capitoli) e Demon Slayer (112 capitoli).

Vi lasciamo alle vendite di Weekly Shonen Jump e le altre riviste di Shueisha nel 2021.