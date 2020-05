Weekly Shonen Jump è in cerca del prossimo fenomeno editoriale

Weekly Shonen Jump rappresenta uno dei magazine di punta dell'industria del fumetto giapponese, sempre in cerca di nuovi manga o autori di talento capaci di diventare le nuove colonne portanti della rivista.

Non molto tempo fa, il colosso editoriale ha annunciato un contest per scovare una nuova serie da includere nella scuderia di Shonen Jump+. Si tratta di un'iniziativa non solo utile alla rivista, ma anche agli stessi autori, che in questo modo avranno un'opportunità diretta per entrare nell'industria.

Di solito infatti, prima di ottenere una chance concreta di pubblicazione, gli aspiranti mangaka devono costruire la propria firma attraverso un abbondante periodo di gavetta. In un settore competitivo come questo, emergere può essere un'impresa, perciò il contest organizzato da Shueisha costituisce un'occasione irrinunciabile.

L'editore ha diramato le regole di partecipazione, che consentono agli autori un'impaginazione sia verticale che orizzontale e permettono qualsiasi genere narrativo, senza alcun tipo di restrizione.

Il contest terminerà il 26 Luglio, e i manoscritti dovranno essere inviati sulla pagina web ufficiale di Shonen Jump. Le opere passeranno, in parte, sotto l'occhio dell'autore Yuji Kaku, autore di Hell's Paradise: Jigokuraku. Il vincitore riceverà 9000 dollari in premi e la pubblicazione garantita su Shonen Jump+ nel prossimo futuro.

