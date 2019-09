Weekly Shonen Jump: ecco come si scelgono i manga da cancellare

Tutti conoscono Weekly Shonen Jump, la rivista regina dei manga. In pubblicazione dal 1968, l'ammiraglia di casa Shueisha ha sfornato una serie incredibile di successi che ancora oggi sono conosciuti in tutto il mondo. Pensiamo a Dragon Ball e Ken il Guerriero, a ONE PIECE e Naruto, a My Hero Academia e Haikyu. Ma come si decide chi cancellare?

In tanti, negli anni, hanno giudicato il sistema di Weekly Shonen Jump troppo severo. Infatti, come tutte le riviste, all'interno è presente un sondaggio per esprimere il proprio gradimento verso i manga presenti, con i meno popolari che vengono cancellati dopo poche settimane. I più letti e apprezzati, invece, vengono spesso spinti il più possibile anche a prosegui forzati, obbligando l'autore a continuare una serie che vorrebbe invece concludere.

Le ultime parole di Nakano, attuale caporedattore di Weekly Shonen Jump, rivelano però una modifica a questi comportamenti che per gran parte della storia della rivista l'hanno fatta da padrone. Svelando alcune meccaniche in una doppia intervista al collega di Weekly Shonen Champion, Nakano ammette che i sondaggi ora sono solo uno "strumento" per raccogliere le diverse opinioni. Altri fattori importanti sono anche l'età demografica di riferimento e le vendite dei volumi.

Secondo il caporedattore infatti, alcuni potrebbero rimanere confusi dalla presenza su Weekly Shonen Jump di serie come Chainsaw Man o di Jimoto ga Japan, spostato nello scorso periodo su Saikyo Jump, nonostante i sondaggi con bassa popolarità. Ciò viene spiegato appunto con i due valori di sopra: Jimoto ga Japan ha un pubblico di riferimento con un'età bassa, ovvero quello a cui punta la rivista, mentre Chainsaw Man ha riscontrato buone vendite.

Naturalmente, quando anche questi valori e le visite sulle varie app digitali vengono a mancare, allora la serie viene inevitabilmente cancellata e si passa all'arrivo di nuovi manga su Weekly Shonen Jump.