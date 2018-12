Weekly Shonen Jump: la controparte americana della rivista si aggiorna

Weekly Shonen Jump è la rivista più famosa del Giappone che, per potenziare il proprio brand anche all'estero, da diversi anni collabora con Viz Media per rendere fruibili anche in lingua inglese i propri manga. Con il nuovo modello annunciato la settimana scorsa, l'omonima rivista americana lancia il nuovo Weekly Shonen Jump.

La tanto attesa modifica alla rivista digitale è finalmente arrivata: nella giornata di ieri 17 dicembre, il nuovo Weekly Shonen Jump è finalmente disponibile. Tramite la pagina internet e l'app, ora è possibile leggere numerosi capitoli che prima erano esclusivamente per gli abbonati oppure completamente inesistenti. La riforma che Jump ha previsto per la rivista digitale ha fatto in modo che gli ultimi tre capitoli in simulcast siano completamente liberi e gratuiti, mentre gli utenti che sottoscriveranno l'abbonamento potranno godere di oltre 10.000 capitoli del catalogo Viz Media che appartengono all'universo Shueisha, con un limite di lettura di 100 capitoli al giorno.

Ovviamente i fan sono molto interessati alle serie simulcast, tra cui spiccano nomi famosissimi quali One Piece, My Hero Academia, Food Wars: Shokugeki no Souma e tante stelle nascenti come Jujutsu Kaisen, Act-Age e molte altre. La rivista americana, che vede la collaborazione dell'ex caporedattore della controparte giapponese, Hisashi Sasaki, è entusiasta del percorso preso e spera che i fan siano coinvolti tanto quanto la redazione nella nuova fruizione dei contenuti. Purtroppo, la visione dei capitoli è possibile solo per gli utenti di paesi quali Gran Bretagna, Irlanda, Stati Uniti, India, Filippine, Sud Africa, ma molti fan sperano che il procedimento messo in atto dalla compagnia anglofona sia esteso ad altri paesi o emulato dalle case editrici del proprio paese.