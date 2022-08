Weekly Shonen Jump: due nuove serie pronte all'approdo sulla rivista

I manga di Weekly Shonen Jump sono tra i più venduti in Giappone e per questo tanti autori conoscono la rivista e sognano di pubblicare lì il proprio racconto. Ma la selezione è difficile da superare e soltanto pochi titoli all'anno riescono ad arrivarci, senza parlare del fatto che in pochissimi riescono davvero a sfondare.

Doron Dororon è un esempio: il manga di Gen Osuka è appena stato cancellato. Questo permette a Weekly Shonen Jump di fare posto per alcuni nuovi manga. Stavolta, la rivista pubblicherà due nuove serie, come annunciato sul numero 39.

La prima serie al debutto è Dai Tokyo Oni Yome Den (La leggenda della grande sposa demoniaca di Tokyo), scritta e disegnata da Tadaichi Nakama. Il manga esordirà il 4 settembre 2022 su MangaPlus, corrispondente al numero 40 di Weekly Shonen Jump. Questa è la serializzazione di un oneshot che fu pubblicato sulla stessa rivista nel corso del 2021.

Modalità simile per Watanabe, autore di Ginka to Ryuna (Ginka e Ryuna), seconda serie che esordirà il 12 settembre 2022, nel numero 41 della rivista di manga. Anche questa serie è tratta dal oneshot omonimo pubblicato nel 2021.

Vedremo se a fare compagnia a queste due nuove serie in futuro ci sarà anche Hunter x Hunter su Weekly Shonen Jump.