Weekly Shonen Jump: le eroine tornano in costume da bagno nello speciale poster estivo

Una settimana fa, Weekly Shonen Jump aveva anticipato l'arrivo di un nuovo poster speciale con protagoniste tutte le eroine delle serie del momento. Poche ore fa, è finalmente stata resa disponibile l'illustrazione in alta definizione, in cui potete riconoscere una per una tutte le eroine in costume da bagno.

Come potete vedere in calce, Nami resta la protagonista assoluta, con un incredibile primo piano parzialmente condiviso con Kohaku (Dr. Stone), Noelle (Black Clover) e Mafuyu (We Never Learn). Tanto spazio anche per Ochaco Uraraka, visibile mentre levita in alto a sinistra, Nobara di Jujutsu Kaisen e la giovane Kei, protagonista di Act-Age.

Il poster fa parte di una serie ormai lanciata diversi anni fa dal settimanale di Shueisha, in cui vengono periodicamente ritratte tutte le eroine in abiti estivi o invernali. Nel corso degli anni le protagoniste sono cambiate completamente, con la sola eccezione di Nami, unico personaggio femminile sempre presente sin dal lancio. Ogni poster è realizzato da un artista diverso e questa volta è toccato a Kentaro Yabuki, illustratore di Darling in the Franxx e Ayakeshi Triangle.

E voi cosa ne pensate? Vi piace? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui foste alla ricerca di nuove letture invece, vi ricordiamo che recentemente Weekly Shonen Jump ha presentato quattro nuove serie.