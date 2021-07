Weekly Shonen Jump e un'estate ricca di pause: calendario di ONE PIECE e degli altri manga

Le riviste di manga settimanali lasciano pochissimo spazio ogni anno per le festività. Principalmente, queste sono quattro, stabilite in vari periodi - inverno, primavera, estate - e sono comuni per praticamente ogni rivista con cadenza settimanale. Con l'estate che si avvicina, si avvicinano anche le pause per Weekly Shonen Jump.

La famosa rivista di casa Shueisha si sta infatti preparando ad accogliere le Olimpiadi in Giappone, seguite poi a stretto giro dalla festività dell'Obon che si terrà a metà agosto. Per questo la rivista ha già divulgato il calendario dei prossimi mesi, rivelando le pause obbligatorie di ONE PIECE, My Hero Academia e tutti gli altri manga pubblicati su quelle pagine.

Il #31 di Weekly Shonen Jump sarà pubblicato regolarmente il 5 luglio;

Il #32, dove sarà in pausa il solo ONE PIECE, sarà distribuito il 12 luglio;

Il numero doppio #33-34 invece celebrerà le olimpiadi e lascerà spazio alla manifestazione edochiana , con un'uscita programmata per il 19 luglio ma con stop la settimana successiva;

Di conseguenza, la rivista tornerà col #35 solo il 2 agosto;

Toccherà poi a un'altra pausa, col #36-37 in uscita il 9 agosto che segnerà lo stop per l'Obon;

Infine dal #38 in uscita il 23 agosto tornerà tutto regolare, ad eccezione delle singole pause degli autori che possono occorrere di tanto in tanto.

Nel giro di due mesi quindi Weekly Shonen Jump salterà ben due settimane di pubblicazione. Intanto racimoleranno capitoli le due nuove serie Red Hood e Neru, mentre i fan sperano che in questo periodo torni su quelle pagine anche Jujutsu Kaisen.