Weekly Shonen Jump festeggerà il capitolo 1000 di ONE PIECE, ecco quando uscirà

Man mano che le settimane vanno avanti, ONE PIECE si avvicina al capitolo 1000. Il suo è un traguardo eccezionale che è riuscito a pochissimi manga nella storia, e naturalmente saranno riservate molte sorprese per questo capitolo a 4 cifre. Indubbiamente il mangaka ci metterà molto del suo con un numero che si preannuncia già ricco di emozioni.

Ma anche la rivista Weekly Shonen Jump vuole metterci del suo. D'altronde, solo Kochikame sulle sue pagine ha raggiunto il millesimo capitolo; in più ONE PIECE è la sua punta di diamante che tutta l'industria dei manga gli invidia da oltre 23 anni.

Innanzitutto la rivista di casa Shueisha conferma ufficialmente che ONE PIECE 1000 arriverà nel numero 5-6 della rivista, programmato per il 4 gennaio e di conseguenza per il 3 gennaio 2021 su MangaPlus. In più anticipa anche che ONE PIECE 1000 godrà di pagine a colori d'apertura. Un trattamento ovvio ma che potrebbe anche nascondere altri segreti.

Ma la data rivelata da Shueisha conferma anche che ONE PIECE non farà altre pause da qui al capitolo 1000, ad eccezione di quelle canoniche della rivista per Natale e Capodanno. Il capitolo aprirà quindi il 2021, al contrario di quanto Oda avrebbe desiderato fare.