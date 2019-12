Weekly Shonen Jump festeggia l'anno nuovo con una bellissima pagina dedicata ai suoi eroi

Il 2019 è stato un anno di grandi conquiste per Weekly Shonen Jump, il settimanale di Shueisha famoso in tutto il mondo. Tra l'esponenziale crescita di manga come The Promised Neverland e Dr. Stone e lo scontro per il titolo di manga più venduto tra Demon Slayer e ONE PIECE infatti, il magazine ha decisamente di che festeggiare.

Proprio a questo proposito, è stata creata una pagina celebrativa a colori dedicata a tutti i maggiori protagonisti del 2020, ovviamente serializzati da WSJ. In calce potete dare un'occhiata al disegno, condiviso poche ore fa su Reddit.

In primissimo piano potete dare un'occhiata a Rufy, iconico protagonista di ONE PIECE, Izuku Midoriya di My Hero Academia e Shoyo Hinata di Haykiuu!. Alle loro spalle sono invece presenti Tanjiro Kamado di Demon Slayer, Emma di The Promised Neverland, Asta di Black Clover e Senku Ishigami di Dr. Stone. Tutte le opere in questione hanno ottenuto negli ultimi anni un adattamento anime, ad esclusione di ONE PIECE che guida ormai entrambi i mondi dal lontano 1999.

E voi cosa ne dite? Vi piace? Fateci sapere se li conoscete tutti lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui invece foste alla ricerca di qualcosa di nuovo, vi consigliamo di dare un'occhiata alle serie di Weekly Shonen Jump in uscita nel 2020.