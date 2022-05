Weekly Shonen Jump inizia nuove serie: ecco i manga e autori in arrivo

C'è tanta aria di rinnovamento su Weekly Shonen Jump. Qualche settimana fa, era iniziato Super Smartphone, nuovo manga incentrato su un misterioso smartphone capace di cercare qualunque cosa. Disponibile anche su MangaPlus, non è l'unica delle nuove serie primaverili. La rivista infatti porta due volti nuovi nelle prossime settimane.

La prima nuova serie è Aliens Area, scritta e disegnata da Naba Fusai. L'autore non è nuovo a Weekly Shonen Jump, avendo pubblicato diversi oneshot e anche una miniserie di quattro capitoli sulla versione digitale della rivista. Il suo debutto è previsto sul #27 della rivista, che su MangaPlus verrà pubblicato domenica 5 giugno 2022. La serie è un action fantasy con alieni che coinvolgono un ragazzo durante un lavoro part time.

La seconda serie invece è Ruri Dragon, scritta e disegnata da Masaoki Shindo. Questa è l'adattamento dell'omonimo oneshot che lo stesso mangaka disegnò diversi mesi fa. Anche lui non è un volto propriamente nuovo, essendo stato un partecipante della Gold Future Cup in passato, ma è la sua prima vera serie su Weekly Shonen Jump. Stavolta la serie è uno slice of life incentrato su una ragazza che improvvisamente si trasforma in un drago.

A fare posto ci pensa Ayashimon, serie di Yuji Kaku che è stata appena cancellata. Manca ancora un'altra serie che potrebbe essere Mamore! Shugomaru, altro manga che sta ricevendo pochi consensi dai lettori. E non va esclusa che, dopo qualche settimana, possa tornare anche Hunter x Hunter visti i messaggi continui dell'autore.