Weekly Shonen Jump, iniziano quattro nuove serie: tornano due autori famosissimi

Quella di Weekly Shonen Jump è una competizione feroce. La casa editrice è nota per cancellare le serie nel giro di poche settimane, per lasciare poi spazio ad altre che potrebbero diventare delle hit, in un ciclo senza fine che ha divorato tanti autori. E sta per rifarlo, considerato che a breve ci saranno avvicendamenti tra queste pagine.

Dopo le cancellazioni di Kokosei Kazoku e PPPPPP, la rivista non ha iniziato altre serie nei mesi scorsi. Tuttavia, adesso ci sono delle importanti novità emerse dai primi leak che sono stati pubblicati in rete. Infatti, su Weekly Shonen Jump arriveranno ben quattro nuovi manga nel corso dei prossimi mesi, tra aprile e maggio.

Numero #19 (9 aprile 2023): Tenmaku Cinema di Shun Saeki e Yuto Tsukuda;

Numero #20 (16 aprile 2023): Kiruao di Tadatoshi Fujimaki;

Numero #23 (7 maggio 2023): Dri Tri di Jun Kirarazaka;

Numero #24 (14 maggio 2023): Nue no Onmyouji di Kawae Kouta.

Si inizia con gli autori di Food Wars: tornano ancora una volta Shun Saeki e Yuto Tsukuda con una serie che sembra stavolta incentrata sul cinema. Quindi si potrebbe trattare di nuovo di un battle shonen con un contesto alternativo, sempre però in attesa di altre informazioni. Si prosegue poi con Tadatoshi Fujimaki, autore di Kuroko's Basket, che presenta Kiruao.

Torna anche Jun Kirarazaka, giovane di belle speranze che non ha avuto fortuna con la sua prima serie su Jump, Bone Collection. Infine c'è il turno dell'esordiente Kawae Kouta che sembra portare un manga di esorcisti. Intanto Weekly Shonen Jump ha cancellato Tokyo Demon Bride Story e sembra che anche Ginka & Gluna sia vicino alla fine. In sostanza, come fatto con i manga di fine 2022, tornano diversi autori importanti. Cosa c'è da aspettarsi dalle prossime serie di Weekly Shonen Jump?