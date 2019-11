Weekly Shonen Jump lancia un concorso inedito per trovare una nuova serie

Nel panorama dei manga è importante cercare sempre spunti nuovi e non adagiarsi sugli allori, che considerato l'affollarsi di questo settore può portare una serie alla cancellazione da un giorno all'altro. Ciò vale anche per le riviste e per Weekly Shonen Jump soprattutto. Il contenitore di manga al top del Giappone è alla ricerca di nuove opere.

L'editor Momiyama di Weekly Shonen Jump e di Shonen Jump+ ha lanciato un concorso su Twitter dove il premio in palio è la possibilità di pubblicare in futuro sulla rivista. La scelta è inedita, dato che non capita spesso che la rivista si basi sui giudizi di un social come Twitter.

Infatti, i partecipanti dovranno disegnare un manga di genere romantic comedy, o rom-com, composto da sole 4 pagine. Allegando alle immagini l'hashtag descritto si iscriveranno automaticamente al concorso. Le opere saranno valutate dal sensei Shiro Manta, un vero e proprio maestro nelle storie brevi di 4 pagine, e il vincitore avrà la possibilità di apparire su Weekly Shonen Jump in uno dei numeri del 2020.

La scadenza per il concorso è il 31 gennaio 2020, mentre i risultati saranno annunciati tra marzo e aprile. La rivista si amplia quindi a un pubblico di autori molto diverso dal solito, pescando anche da social come Twitter e Pixiv. Al momento sulla rivista sono presenti due manga di questo genere, ovvero We Never Learn e Ghost Inn - La Locanda di Yuna. Tuttavia a qui a un anno possono cambiare molte cose e pertanto Weekly Shonen Jump potrebbe star già cercando il successo rom-com del futuro.