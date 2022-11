Weekly Shonen Jump: quali sono i manga a rischio cancellazione a fine 2022?

Mentre calano i profitti di Shueisha, l'azienda non si ferma in alcun suo ramo. Men che meno si ferma Weekly Shonen Jump, la rivista di manga più famosa al mondo che sforna successi su successi ogni anno e che ancora oggi continua a essere in cima alle classifiche di vendita, battendo di molto le concorrenti.

Ora però Weekly Shonen Jump ha iniziato a rinnovarsi per l'ultima volta nel 2022, lanciando quattro nuove serie. Questo vuol dire anche che alcuni manga dovranno lasciare loro il posto. Quali saranno i manga cancellati da Weekly Shonen Jump a fine 2022? Innanzitutto, va tenuto conto del fatto che la rivista negli ultimi anni non ha mai tenuto contemporaneamente serializzate più di 20 serie, mentre il totale con queste quattro sale a 22. Quindi è necessario cancellarne o spostarne almeno due.

Il manga più papabile è senza dubbio Hunter x Hunter, che come al solito avrà una pubblicazione di dieci capitoli, tornando in pausa a inizio 2023. Mancherebbe però un altro slot, pertanto è necessario capire quale sarà l'altra serie. Ovviamente non ha niente da temere ONE PIECE, il manga più popolare di sempre, e lo stesso vale per manga come My Hero Academia, Black Clover e Jujutsu Kaisen che non verranno mai cancellati nel prossimo periodo, considerato anche che sono prossimi alla conclusione.

Un discorso simile ma non identico si può fare per manga come Mashle e Undead Unluck. Il primo è molto vicino alla fine, ma sembra mancare ancora un po' e quindi non è possibile che termini nel giro di 4 o 5 capitoli. Invece Undead Unluck sembra aver iniziato una nuova fase della propria storia ma la popolarità nei sondaggi non è altissima e, pertanto, potrebbe essere spostato su Shonen Jump+.

Anche per Mission: Yozakura Family può essere ipotizzato al massimo uno spostamento e non una conclusione, dato che i leak parlano di un anime in arrivo per la serie. Le nuove serie come Elusive Samurai, Blue Box, Akane Banashi, Sakamoto Days e Me & Roboko stanno andando benissimo e continueranno a crescere per diverso tempo sulla rivista. Quindi gli indiziati principali sono: Highschool Family, che ha alti e bassi ma sembra comunque più stabile rispetto alle altre, PPPPPP, che negli ultimi numeri ha dimostrato un calo di consensi dopo degli ottimi risultati, e le due serie recentissime, Tokyo Demon Bride e Ginka & Gluna.

Nel giro di un mese o al massimo due, una di queste serie ci lascerà. La più papabile, di questo passo, è PPPPPP, ma non sono escluse sorprese. Qual è secondo voi la più propensa alla cancellazione?