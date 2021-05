Weekly Shonen Jump: il mangaka di Bleach si sta godendo tre manga, ecco quali

La rivista di manga più famosa al mondo è sicuramente Weekly Shonen Jump, portatrice di serie come Dragon Ball, Ken il Guerriero, ONE PIECE, Naruto, Bleach e Demon Slayer. Nel corso dei decenni, l'ammiraglia di casa Shueisha si è resa famosa per i suoi metodi spietati nella cancellazione di manga, volta a creare rapidamente dei nuovi successi.

Chi è riuscito a superare l'ardua lotta contro i concorrenti è Tite Kubo che, dopo una prima cancellazione avvenuta a fine anni '90 con Zombie Powder, tornò sulla rivista nel 2001 con Bleach che sarebbe durato fino al 2016. Ora il mangaka è tornato con Burn the Witch ma, in attesa della seconda stagione, Kubo ha rivelato di star ancora leggendo Weekly Shonen Jump e di trovare in particolare tre titoli degni di nota.

Durante il Fanclub Q&A, Tite Kubo ha rivelato che si sta godendo Undead Unluck, Sakamoto Days e High School Family. I tre titoli - disponibili anche su MangaPlus in inglese - sono ormai saldi nei rank della rivista e si stanno ritagliando sempre più spazio. Tra questi, Undead Unluck è il più anziano avendo ormai un anno e mezzo di vita, mentre Sakamoto Days e High School Family sono cominciati negli ultimi 12 mesi. Chissà se il ritorno di Burn the Witch metterà in difficoltà proprio uno di questi tre manga in futuro.

Intanto, proprio di recente Weekly Shonen Jump si è rinnovato con altre due serie nuove di zecca.