Weekly Shonen Jump e MangaPlus, le pause del prossimo periodo: il calendario aggiornato

Ormai, con la pubblicazione settimanale dei capitoli ufficiali sulla piattaforma mondiale MangaPlus, in molti sono venuti a conoscenza del ritmo di Weekly Shonen Jump. La rivista infatti ha quattro pause l'anno: una estiva, due per Natale e Capodanno e infine una quarta che sta per arrivare. In Giappone infatti sono pronti per la Golden Week.

La Golden Week, chiamata talvolta Ōgata renkyū o Ōgon shūkan e traducibile come "Settimana d'oro" in italiano, è una settimana in cui si accumulano molte feste e pertanto l'intero paese si ferma. È uno dei pochi periodi dell'anno dove i giapponesi si prendono una pausa dal lavoro e lo stesso capita ai dipendenti di Weekly Shonen Jump. Pertanto, la rivista a breve si fermerà, ed ecco il calendario delle prossime settimane:

Il 18 aprile in Giappone (domenica 17 aprile su MangaPlus) i capitoli usciranno regolarmente;

Stessa situazione domenica 24/lunedì 25, dove verrà pubblicato il numero #21-22 della rivista;

La pausa ci sarà domenica 1 maggio/lunedì 2 maggio , durante i quali non verranno pubblicati i capitoli di ONE PIECE, My Hero Academia, Jujutsu Kaisen, Black Clover e tutti gli altri inseriti sulla rivista di manga più famosa al mondo;

Da domenica 8 maggio su MangaPlus riprenderà la normale pubblicazione delle serie;

Ci sarà quindi una settimana di stop importante, dopo la quale Weekly Shonen Jump potrebbe anche portare nuove serie.