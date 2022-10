Weekly Shonen Jump, numeri ottimi per il digitale: la rivista festeggia con i nuovi big 4

Sicuramente il mercato delle riviste manga in Giappone è in calo da anni, su questo non c'è dubbio. I rapporti trimestrali di Oricon e delle altre aziende certificano sempre i cali di Weekly Shonen Jump, Shonen Magazine, Shonen Sunday e tutte le altre riviste del panorama nipponico. Shueisha stessa conferma il calo.

Ciò non toglie però che Weekly Shonen Jump continui a vendere tantissimo. Ancora più di un milione di copie a settimana, un numero enorme se consideriamo che la concorrenza più forte vende poco più della metà, per non parlare delle riviste minori che si attestano anche a meno di un decimo di questi numeri. Ebbene, molto delle vendite di Jump è trainato dall'edizione digitale.

Shueisha ha rivelato che Weekly Shonen Jump vende ben 700.000 copie in edizione digitale ogni settimana. Da solo quindi, l'edizione digitale della rivista vende ben più di ogni altra rivista di manga attualmente pubblicata in Giappone. Per ringraziare il pubblico, Shueisha ha annunciato un progetto suddiviso in cinque parti con dei giveaway.

Ad annunciare l'evento ci pensano i nuovi big 4 di Weekly Shonen Jump. Come si può vedere nella foto in basso, c'è l'immancabile ONE PIECE, con al suo fianco My Hero Academia e Jujutsu Kaisen, gli altri due pilastri della rivista. A sorpresa, probabilmente anche per il ritorno di Togashi, c'è anche Hunter x Hunter.