Weekly Shonen Jump: una particolarità sui diritti di Hunter x Hunter che in pochi notano

Quando si desidera pubblicare sulla rivista di manga più famosa del Giappone e, di conseguenza, del mondo, accedendo a un bacino di utenti enorme, un mangaka in erba deve obbligatoriamente sacrificare qualcosa. Nel caso di Weekly Shonen Jump è il rinunciare a parte dei diritti sulla propria serie, che può essere gestita dalla casa editrice.

Tutti i nuovi manga di Weekly Shonen Jump verranno posseduti dalla Shueisha che potrà trarne profitto creando merchandising e opere derivate. Anche gli autori possiedono parte dei diritti, ma è comunque una compartecipazione dove è l'editore Shueisha a possedere la maggior parte del potere. Ciò succede con tutti i titoli, anche quelli di autori famosissimi come ONE PIECE e Naruto, succede a tutti tranne a uno: Hunter x Hunter.

Se si controllano le liste dei diritti dei vari manga, salta subito all'occhio di come Hunter x Hunter sia l'unico manga i cui diritti sono detenuti esclusivamente dall'autore e non da Shueisha. Yoshihiro Togashi è riuscito a strappare un accordo molto particolare alla casa editrice, un accordo praticamente unico che non è stato accordato a nessun altro mangaka, neanche a Kishimoto con Samurai 8.

Non è noto come abbia fatto Togashi a ottenere i diritti di Hunter x Hunter, ma ciò che è certo è che questa particolarità non consentirà a nessun altro di mettere le mani sul manga, a meno che ciò non sia volontà dello stesso autore. Autore che, tra l'altro, sta tornando a disegnare come si è visto nei recenti tweet sui capitoli di Hunter x Hunter.