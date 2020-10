Weekly Shonen Jump in pausa per 2 settimane? Pericolo stop per ONE PIECE e gli altri manga

ONE PIECE, My Hero Academia, Black Clover, Jujutsu Kaisen e tanti altri manga nel corso del tempo vengono pubblicati grazie a una rivista. I capitoli settimanali vengono infatti raccolti dalla famosissima Weekly Shonen Jump, storico magazine che diede i natali anche a Dragon Ball, Ken il Guerriero e Naruto.

La rivista esce incessantemente ogni settimana, il lunedì per essere precisi - sempre se non ci sono particolari feste nazionali nipponiche a far anticipare l'uscita al sabato precedente. Le uniche volte che si prende una pausa sono in occasione delle ultime due settimane dell'anno, in occasione della Golden Week di inizio maggio e dell'Obon di metà agosto.

Questo però è stato un anno particolare: il Coronavirus ha fatto saltare imprevedibilmente un'uscita ad aprile, mentre a causa delle olimpiadi che erano state programmate per agosto, la rivista aveva già deciso di fare una festa aggiuntiva nella primissima settimana di agosto. All'orizzonte potrebbero esserci però altre due settimane saltate e non si sa il perché.

Sul sito AdNavi gestito da Shueisha sono segnalate le uscite dei numeri della rivista per i prossimi mesi. Il #48 sarà regolarmente pubblicato il prossimo lunedì, così come il #49 e il #50 nelle settimane successive. È qui però che sorge il problema: secondo il calendario del sito, non ci saranno i numeri 51 e 52 che sarebbero dovuti uscire gli ultimi due lunedì di novembre.

Di conseguenza, dopo il #50 programmato per il 16 novembre, ci sarà direttamente il #01-2021 in uscita il 7 dicembre. Questo buco è molto strano e, nonostante possa essere un errore, nell'anno del Coronavirus potrebbe non essere scontato. Non possiamo quindi fare altro che attendere qualche altra settimana per scoprire se si tratta di un errore oppure se davvero Weekly Shonen Jump non uscirà per altre due settimane, facendo saltare di conseguenza anche le uscite di ONE PIECE, My Hero Academia e gli altri.