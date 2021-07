Weekly Shonen Jump è in pausa causa Olimpiadi: tutte le uscite slittano di una settimana

I nuovi capitoli di ONE PIECE, My Hero Academia, Blue Box e tanti altri manga molto attesi non usciranno in giornata odierna, 25 luglio 2021, come anticipato a inizio mese dalla casa editrice Shueisha. Il settimanale Weekly Shonen Jump infatti è in pausa a causa dell'inizio dei Giochi olimpici di Tokyo 2020, e tornerà nel weekend del 1 agosto.

Molti di voi sicuramente erano a conoscenza della notizia, ma è comunque bene ricordare che questo weekend MangaPlus non pubblicherà i nuovi capitoli tratti da Shonen Jump, quindi niente My Hero Academia, ONE PIECE, Blue Box, Mashle, Dr. Stone e via dicendo. Fanno tuttavia eccezione i capitoli pubblicati direttamente sulla rivista online Shonen Jump+, tra cui ad esempio la riedizione di Haikyuu! o l'apprezzatissimo Spy x Family, che torna oggi con il capitolo 50.

Tornando a Weekly Shonen Jump, vi ricordiamo che i Giochi della XXXII Olimpiade si concluderanno l'8 agosto, e che nel weekend subito successivo il settimanale sarà nuovamente in pausa a causa della Festa dell'Obon. La pubblicazione regolare riprenderà quindi dal 23 agosto.

E voi come state ingannando l'attesa? State leggendo qualcos'altro questo weekend? Fatecelo sapere nei commenti! Nel caso in cui ve lo foste perso, invece, date un'occhiata all'ultimo video della nazionale giapponese di pallavolo, durante il quale è stato suonato un brano tratto direttamente dall'anime di Haikyu!!.