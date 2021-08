Weekly Shonen Jump è di nuovo in pausa, perché? Ecco cos'è l'Obon

Ogni anno, le riviste settimanali come Weekly Shonen Jump si prendono delle pause in alcune settimane ben precise. Due tra Natala e Capodanno, una a fine aprile e inizio maggio per la Golden Week e un'altra a metà agosto. Quest'ultima però non è da imputarsi all'occidentale Ferragosto, bensì a una festa giapponese chiamata Obon.

È proprio questa la festività che porta alla pausa Weekly Shonen Jump e magazine simili. Pur non essendo una festa vera e propria nel calendario giapponese, si tende comunque a prendere le ferie in questi giorni per celebrare. Ma cosa si festeggia durante l'Obon?

L'Obon (お盆), detta anche Bon (盆), è una tradizione buddista derivante dall'Ullambana e che si è radicata in territorio giapponese. Durante questa festa vengono omaggiati gli spiriti dei propri antenati, tendendo così a far riunire le persone in un'ambiente familiare. Non a caso infatti molte persone si recano nei cimiteri presso le tombe dei loro cari oppure agli altari domestici che sono frequenti nelle case giapponesi di un certo periodo.

L'Obon inizialmente non aveva una data precisa in cui veniva celebrato, ma a causa del passaggio tra calendario lunare e calendario gregoriano le cose sono cambiate. Infatti in precedenza l'Obon veniva festeggiato all'incirca il 15° giorno del 7° mese del calendario lunare tradizionale. Con l'arrivo del calendario gregoriano nell'era Meiji, le date si sono sfasate e ogni parte del Giappone ha deciso di aderire a tre tipi specifici di Obon.

Il primo è lo Shichigatsu Obon (letteralmente Obon del settimo mese, con Shichi che significa sette e Gatsu che significa mese), che si tiene tra il 13 e il 15 luglio nel Kanto e nel Tohoku. Questo è diretta prosecuzione del 15° giorno del 7° mese ma trasposto sul calendario gregoriano e non a caso viene chiamato anche Shin Bon (Nuovo Bon). Il secondo invece è l'Hachigatsu Obon (letteralmente Obon dell'ottavo mese) ed è il più popolare e celebrato. Si celebra tra il 13 e il 15 agosto, con le date che sono state ottenute sfruttando un compromesso tra il calendario lunare e quello solare.

Infine c'è il Kyu Bon (vecchio Bon) che viene celebrato seguendo il vecchio calendario lunare. Per questo la sua data cambia ogni anno, e la sua tradizione è rimasta consolidata nel nord del Kanto, nel Chugoku, sull'isola di Shikoku e nelle isole sud occidentali.

In via eccezionale, quest'anno la rivista Weekly Shonen Jump ha fatto un'altra pausa estiva per le Olimpiadi.