Weekly Shonen Jump va in pausa, qual è il calendario di ONE PIECE e degli altri manga?

Dicembre segna la fine dell'anno e, in questo caso, anche la fine di un decennio. Mentre l'anno editoriale è già giunto al termine, abbiamo potuto riscoprire i manga più importanti del decennio tra i cui ranghi non mancano tantissime serie pubblicate su Weekly Shonen Jump.

Proprio la rivista ha esordito in questo 2020 editoriale con due nuove serie, Zipman!! e Agravity Boys. L'attenzione però è alta sui titoli di punta della rivista, come ONE PIECE, My Hero Academia, The Promised Neverland, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, Black Clover e altri famosi che da anni si giocano la partita nelle classifiche.

Adesso che è arrivato dicembre, però, come tutti sanno è anche il momento delle pause di Weekly Shonen Jump. Come ogni altra rivista settimanale, il magazine di casa Shueisha forzerà i suoi autori alla pausa dalla pubblicazione per le festività di fine anno. Dopo il #02, previsto per il 9 dicembre, e il #03, di lunedì 16 dicembre, ci saranno due numeri doppi.

Il #04-05 sarà pubblicato il 23 dicembre, mentre per il #06-07 toccherà aspettare il 6 gennaio. Weekly Shonen Jump tornerà poi al normale ritmo settimanale col #08, previsto per lunedì 20 gennaio. Agli appassionati toccherà quindi attendere non poco in questo periodo per scoprire gli sviluppi dei propri manga preferiti, senza contare la pausa di singole serie come accade spesso al famoso ONE PIECE. Riuscirete a superare Natale e Capodanno con pochi capitoli settimanali?