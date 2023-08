Weekly Shonen Jump va in pausa: ecco quando torneranno tutti i manga su Manga Plus

Weekly Shonen Jump è la rivista di manga più famosa al mondo. Come già si può intuire dal nome, Shueisha ha scelto una cadenza settimanale per l'uscita, fissata al lunedì in Giappone e che invece, per questioni di fuso orario, è fissata alla domenica pomeriggio su Manga Plus. Tuttavia, ci sono alcune settimane dell'anno in cui si ferma.

Una di queste settimane è in estate: l'Obon viene festeggiato ad agosto, e la rivista osserva quindi una settimana di pausa. Ciò vuol dire che ONE PIECE, My Hero Academia, Black Clover, Jujutsu Kaisen e tutti gli altri manga della rivista non verranno pubblicati dato che non ci sarà il numero in questione. Pertanto, dopo l'uscita del 7 agosto, ci sarà una settimana di stop, con l'uscita del 14 agosto che salterà.

Quando torneranno i manga di Weekly Shonen Jump su Manga Plus? Lo stop previsto è di una sola settimana, pertanto tutte le storie dei mangaka più famosi torneranno regolarmente a breve. Ufficialmente, la rivista verrà distribuita il 21 agosto 2023 in Giappone, mentre sulla piattaforma di manga occidentale i capitoli debutteranno il 20 agosto alle ore 17:00, considerato il fuso orario tra Italia e Giappone.

Ci sono quindi 14 giorni di distanza tra un capitolo e l'altro, sempre ammesso che qualcuno dei manga della rivista non faccia una pausa inizialmente non prevista, saltando quindi anche l'uscita del #38 di Weekly Shonen Jump. E voi cosa vi aspettate da ONE PIECE 1090 e dagli altri capitoli in arrivo?