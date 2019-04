Weekly Shonen Jump si prende una pausa per la Golden Week

La longeva testata settimana di manga pubblicata in Giappone da Shueisha, Weekly Shonen Jump, nonostante sia nota per la sua affidabilità nelle pubblicazione, questa settimana si prenderà una pausa per onorare la Golden Week, festa nazionale nipponica. Vediamo quindi tutte quello che c'è da sapere sul cambio di programma.

Comunicato da Shueisha, l'editore ha confermato che Weekly Shonen Jump andrà in pausa questa settimana. Di recente, ha fatto il suo debutto la serie Kamio Yui Lets Loose di Hiroshi Shiibashi, che purtroppo, come tutte le altre serie della rivista, dovrà attendere il suo prosieguo.

Per chi non dovesse sapere cosa sia la Golden Week, si tratta di una festa nazionale che dura dal 29 aprile fino all'inizio di maggio. Durante la settimana sono concentrate una serie di festività che coinvolgono l'imperatore, la natura e persino i bambini. Quest'anno inoltre, la Golden Week avrà una maggior importanza, siccome durante quel periodo, l'attuale imperatore giapponese abdicherà al trono. Naruhito, figlio dell'attuale imperatore Akihito, sostituirà il padre questa primavera.

Con tutti questi eventi importanti, Weekly Shonen Jump ha deciso di lasciare agli artisti e ai loro team il tempo di riposare prima di tornare a disegnare. Per i lettori invece, potrebbe essere un'ottima occasione per recuperarsi serie arretrate.

Infine, restando in tema, vi ricordiamo l'arrivo della versione manga di The Magnificent KOTOBUKI, sbarcata da poco sull'app Shonen Jump+, di Weekly Shonen Jump.