Weekly Shonen Jump prepara due nuovi manga: i prossimi debutti sulla famosa rivista

Il 2021 si era chiuso con tre nuovi manga su Weekly Shonen Jump. Mentre queste tre nuove opere cercano di consolidarsi nell'instabile line-up della rivista, altri manga invece rischiano la cancellazione per lasciare posto ad altri titoli su cui la redazione vuole puntare. E quel momento con cadenza trimestrale ormai è giunto.

Inizia il 2022 delle nuove serie su Weekly Shonen Jump. Febbraio vedrà infatti il debutto di due nuovi manga, le cui prime informazioni sono trapelate dai leak della rivista di casa Shueisha. A debuttare saranno Akanebanashi di Takamasa Moue e Yuki Suenaga sul #11 (che sarà disponibile su MangaPlus il 13 febbraio 2022) e Child of the Earth di Hideo Shinkai sul #12 (previsto per il 20 febbraio 2022).

Akanebanashi sarà probabilmente la serializzazione di un capitolo autoconclusivo recente presentato sempre su Weekly Shonen Jump dai due autori. Se la situazione fosse confermata, allora il manga si concentrerebbe sul rakugo, ovvero i monologhi comici giapponesi. Takamasa Moue, il disegnatore, è al secondo lavoro su Weekly Shonen Jump, dopo il fallimentare Ole Golazo che fu cancellato con soli 12 capitoli nel 2017.

Child of the Earth invece segna il ritorno di Hideo Shinkai, autore che aveva segnato una serializzazione non lunga e di grande successo, ma comunque di discreto livello. Il suo nome è infatti legato a Soul Catchers, manga che esordì su Weekly Shonen Jump nel 2013 e continuò lì fino al capitolo 56, quando fu spostato sulla neonata rivista Jump Live dove proseguì brevemente la serializzazione.

A far loro spazio ci pensa Magu-chan: God of Destruction, conclusasi con 77 capitoli, mentre per ora non è noto se ci sarà anche una seconda cancellazione, anche se gli indizi sembrano indicare Dr. Stone, giunto alle sue fasi finali.