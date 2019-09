Weekly Shonen Jump presenta i quattro manga del futuro

La Shueisha è una fucina di talenti in campo manga, con alcune delle storie più popolari al mondo provenienti proprio dai racconti pubblicati per questa casa editrice. Inutile dire che, tra le varie riviste contenitori, quella che risalta di più è la popolarissima Weekly Shonen Jump, casa di Dragon Ball, Naruto e ONE PIECE.

Weekly Shonen Jump pubblica in continuazione nuove serie nella speranza di trovare successi incredibili come accaduto innumerevoli volte in passato. Al momento, con il numero 44 che uscirà nei prossimi giorni in Giappone, è stato certificato che la rivista ha dato il via a una nuova campagna promozionale con i quattro manga su cui punterà nei prossimi anni.

L'immagine in questione potete trovarla in calce e mostra quattro serie attualmente in corso su Weekly Shonen Jump: Act-Age, Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man e Samurai 8: La storia di Hachimaru. Tutti manga giovanissimi ma che già si stanno facendo valere sulla rivista e che potrebbero anche ricevere un anime il prossimo anno. In particolare, Act-Age e Jujutsu Kaisen, i due più "anziani" del gruppo, continuano a crescere in popolarità e vendite e l'adattamento per loro potrebbe giusto essere alle porte.

Chainsaw Man invece è la nuova serie di Tatsuki Fujimoto, già autore del famoso Fire Punch e che sta dando vita a uno shonen molto atipico e oscuro. Invece non c'è bisogno di presentazioni per Samurai 8: La storia di Hachimaru che, nonostante un po' di difficoltà in partenza, a breve vedrà pubblicati i suoi primi due volumi sul mercato giapponese. Il futuro di Jump parte già oggi.